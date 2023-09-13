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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

رأى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا .. مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".
وقال زيلينسكي - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء - "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".
وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا في وقت سابق إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.

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