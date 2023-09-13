أول هزيمة لـ«فيتوريا».. أحمد حسن يعلق على خسارة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية

علّق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، علي هزيمة منتخب مصر علي يد منتخب تونس عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: أول هزيمة لفيتوريا.. منتخب مصر يسقط بثلاثية مقابل هـدف أمام تونس

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 1-3 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وأحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء