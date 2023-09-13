فيتوريا: وافقت على استبعاد لاعبي الأهلي.. وتونس وجنوب إفريقيا رفضتا

نشر الناقد الرياضي إسلام صادق تصريحات روي فيتوريا بعد هزيمة منتخب مصر امام منتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب إسلام صادق فيتوريا:🚨🚨 وافقت على استبعاد لاعبي الأهلي من المنتخب..وتونس رفضت استبعاد "معلول"..وجنوب إفريقيا رفضت استبعاد "بيرسي تاو".

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء