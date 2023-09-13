تحرير 17 محضرًا.. ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي برأس البر

شنت مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى في حملة مشتركة استهدفت المحال العامة بمدينة رأس البر..

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضرًا للمخالفين بعد رصد حالات غش تجاري، والتحفظ على ٣٥ كجم من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رصد مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة السلع المعروضة للحفاظ على سلامة المواطنين