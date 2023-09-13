الكاميرون تتأهل لكأس الأمم الأفريقية بالفوز على بوروندي بثلاثية نظيفة

تأهل منتخب الكاميرون لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار بعد فوزه الكبير على ضيفه منتخب بوروندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب رومدي أدجيا في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة من تصفيات الكان.

سجل ثلاثية الكاميرون كل من بريان مبيومو في الدقيقة 46 وكريستوفر ووه بالدقيقة 59 وفينيست ابو بكر في الدقيقة 90.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة ويتأهل للكان رفقة منتخب نامبييا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما فشل منتخب بوروندي في التأهل للبطولة بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.