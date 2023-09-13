إيطاليا تفوز على أوكرانيا 2-1 في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب إيطاليا على ضيفه الأوكراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا.

سجل هدفي إيطاليا اللاعب دافيد فراتسي في الدقيقتين 12 و29، بينما أحرز أندريه يارمولينكو هدف أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن كل من منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث وعن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الرابع والذي حقق الفوز في نفس التوقيت والجولة علي مضيفه مالطا بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة من المجموعة السادسة حقق منتخب بلجيكا فوزا كبيرا على ضيفه منتخب أستونيا بخماسية نظيفة.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن منتخب النمسا صاحب المركز الثاني والذي حقق الفوز على مضيفه منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فبما تجمد رصيد أستونيا عند نقطة في قاع المجموعة، بينما تجمد رصيد السويد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الأولى حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على ضيفه منتخب قبرص بسداسية نظيفة، ليرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل منتخب قبرص المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب النرويج الفوز على ضيفه منتخب جورجيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع منتخب النرويج رصيده إلي 7 نقاط في المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.