الجزائر ترسل 4 طائرات محملة بالإغاثة إلى ليبيا

وصلت قبل قليل، 4 طائرات محملة بالإغاثة من الجزائر إلى مطار معيتيقة في طرابلس لصالح ضحايا ومنكوبي الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بليبيا.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية، عدة صور للطائرات المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية من الجزائر إلى ليبيا.

يذكر أن الجزائر أعلنت في وقت سابق، عن تنظيم جسر جوي لإرسال مساعدات إنسانية استعجالية إلى ليبيا.

ويتكون الجسر الجوي من 8 طائرات تابعة للجيش، وذلك لإغاثة ضحايا السيول الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي شرقي البلاد.

وتأتي هذه المساعدات، حسب ما ذكره التلفزيون الجزائري، بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، حيث تشمل مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.