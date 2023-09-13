زعيم كوريا الشمالية: زيارتي لروسيا تمثل استعراضًا واضحًا للأهمية الاستراتيجية بين البلدين

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، أمس الثلاثاء إن زيارته الأولى لروسيا منذ أربع سنوات تمثل استعراضاً واضحاً للأهمية الاستراتيجية بين البلدين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أمس عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج قولها إن زيارة كيم إلى روسيا تمثل أول زيارة خارجية له بعد أزمة الصحة العامة العالمية، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الكوري الشمالي قد وصل قبل ساعات بالقطار المدرع إلى بلدة خاسان الحدودية مع روسيا في زيارة له من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.