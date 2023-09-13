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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

الخطيب وفرج عامر
الخطيب وفرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن تفاصيل بيع لاعبين من فريقه إلى النادي الأهلي، خلال الفترات السابقة.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “محمود الخطيب، عندما يدخل في أي صفقة مفاوض صعب جدًا، صعب بالأصول، الأهلي عنده أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا، مفيش أي نوع من العاطفة مع الخطيب، في عمله على الإطلاق”.

وتابع: "علاقتي مع محمود الخطيب، منذ سنوات طويلة مقدرش أقول لمحمود الخطيب «لأ» على أي صفقة ولا حسن حمدي، كنت أقدر أقول له كده، ولكن ممكن أقول له إن اللاعب الذي يرغب في التعاقد معه ليس له بديل في سموحة”.

وأضاف: “الأندية الأخرى ممكن أقول لأ، لأن الأهلي له أفضال عليّ، عندما نحتاج أي لاعب الأهلي يوافق على انضمامه لسموحة”.

واختتم: “في بداية الموسم، محمود الخطيب، سأل على صديق أوجولا، وقلت له الفرقة مفيهاش لعيبة غير صديق أوجولا، ولاعب آخر، وهو قدّر ذلك، حيث كان يعتقد أن هذا اللاعب تحت السن”.

الخطيب محمود الخطيب سموحة الأهلى فرج عامر

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