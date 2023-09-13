عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برفقة وفد رسمي.. وزير الداخلية الجزائري يصل العاصمة الليبية طرابلس |شاهد

وزير الداخلية الجزائري
وزير الداخلية الجزائري يصل العاصمة الليبية طرابلس

 وصل وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، إلى ليبيا على رأس وفد يضم وزير الصحة الجزائري ووزيرة التضامن ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وذلك في إطار المساعدات التي أعلنت الجزائر إرسالها لهذا البلد إثر الإعصار الذي ضرب عددًا من مدنها.
واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الوفد الجزائري عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، عقب وصوله إلى طرابلس، استعداد بلاده لإيفاد المساعدات اللازمة إلى ليبيا على إثر الإعصار الذي مس عددا من مدنها.
كان فريق الحماية المدنية الجزائرية قد وصل أمس إلى مطار معيتيقة الليبي، وذلك في إطار المساعدات التي أعلنت الجزائر إرسالها إلى ليبيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

الجرام بـ1,877.. هزة قوية في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-9-2023

ترشيحاتنا

هل يصح الوضوء بدون الاستنجاء وما حكم ترك المضمضة.. اعرف الرأي الشرعي

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

موديلات حديثة وبنص الثمن فى مزاد جديد بمصر .. تفاصيل

قبل لقاء كيم وبوتين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليسيًا جديدًا

إصابة 24 شخصًا في هجوم أوكراني على مصنع للسفن بسيفاستوبول

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش مكشكش| بمذاق لا يقاوم

شكوى رسمية تهدّد عرش الزمالك.. فما موقف المجلس الجديد؟ | تفاصيل

لعشاء خفيف.. طريقة عمل روزيتو الخضروات

طريقة عمل المنسف الأردني

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ