برفقة وفد رسمي.. وزير الداخلية الجزائري يصل العاصمة الليبية طرابلس |شاهد

وصل وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، إلى ليبيا على رأس وفد يضم وزير الصحة الجزائري ووزيرة التضامن ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وذلك في إطار المساعدات التي أعلنت الجزائر إرسالها لهذا البلد إثر الإعصار الذي ضرب عددًا من مدنها.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الوفد الجزائري عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، عقب وصوله إلى طرابلس، استعداد بلاده لإيفاد المساعدات اللازمة إلى ليبيا على إثر الإعصار الذي مس عددا من مدنها.

كان فريق الحماية المدنية الجزائرية قد وصل أمس إلى مطار معيتيقة الليبي، وذلك في إطار المساعدات التي أعلنت الجزائر إرسالها إلى ليبيا.