مركز شباب مبارك يفوز بـ"دوري ثقافي معلومات عامة" في القصير

نفذت إدارة شباب القصير نشاطًا مميزًا ضمن خطة الطلائع والشباب للعام المالي 2023/2024، والذي جاء في صورة "دوري ثقافي معلومات عامة". تضمن هذا النشاط مسابقة تساؤلات تغطي مجموعة متنوعة من المجالات.

شهدت المسابقة منافسة قوية بين فرق الطلائع والشباب من مختلف مراكز الشباب التابعة للإدارة. وأسفرت نتائجها عن فوز فريق مركز شباب مبارك، الذي تميز بأداء متميز ومعرفة واسعة في مختلف المجالات.

حضر التكريم سعيد عطيتو، مدير إدارة شباب القصير، الذي أشاد بروح المنافسة والمعرفة التي تظهرها الشباب في القصير، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز مستوى المعرفة والتفكير النقدي بين الشباب.

تعتبر هذه الأنشطة الثقافية والترفيهية جزءًا من جهود إدارة شباب القصير لتشجيع المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

