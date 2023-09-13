فوز مركز شباب مرسى علم في دوري المراكز بالبحر الأحمر

استمرت منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" في نسخته العاشرة بمحافظة البحر الأحمر، حيث جرت المباراة بين مركزي شباب مرسى علم والقصير، وانتهت بفوز مركز شباب مرسى علم بنتيجة 4 - صفر.

وأوضح حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب تضم 9 فرقًا مشتركة موزعة جغرافيًا على 7 إدارات فرعية، ويتم خوض المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالمحافظة، وتغطي وزارة الشباب والرياضة تكاليف انتقال اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتأتي هذه البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أهمية دوري مراكز الشباب لكرة القدم كواحد من أهم المشروعات الوطنية التي نفذتها الوزارة على مدار 9 سنوات متتالية.

ويهدف دوري مراكز الشباب لكرة القدم إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الشابة في مختلف مناطق مصر.