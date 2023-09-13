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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: نأمل ألا تخطط قيادة أرمينيا لإثارة الفرقة بيننا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تأمل بألا تكون لدى القيادة الأرمنية خطط كارثية لإثارة خلاف بين الشعبين الروسي والأرمني.
وأضافت زاخاروفا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الأربعاء/ "آمل بألا يحدث ذلك .. آمل بألا يكون لدى القيادة الأرمنية مثل هذا الهدف ومثل هذه المهمة، لأن ذلك برأيي سيكون كارثيا بالنسبة لأرمينيا بالذات" .. مشيرة إلى أن روسيا تاريخيا ظهرت وأكدت نفسها كحليف موثوق وصديق وأقرب شريك لأرمينيا وشعبها، وكانت تساعدها في أصعب اللحظات، وتدعمها.
وتابعت أن : مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تبنى خلال سنة أو خمس سنوات .. هذا أساس تاريخي .. قصة اختبرها الزمن ومكانها قلوب الناس، ليست آنية، ولا تتم صياغتها في برنامج ونشرها للناس لتنفيذها، هذه هي الطريقة التي يفكر بها الناس في بلدنا، وهم يشعرون بهذه الطريقة، ويعاملون هذا البلد، وهذا الشعب بالحب".
وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت الجمعة الماضية سفير أرمينيا لدى موسكو فاجارشاك أروتيونيان، بسبب سلسلة من الخطوات التي وصفتها بغير الودية من جانب يريفان، بما في ذلك إطلاق الجمهورية عملية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحلة زوجة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى أوكرانيا ونقل المساعدات الإنسانية إلى نظام كييف، بالإضافة إلى إجراء مناورات عسكرية في البلاد بمشاركة الولايات المتحدة. 
كما تم تسليم أروتيونيان مذكرة احتجاج بسبب التصريحات التي وصفتها روسيا بالمسيئة لرئيس الجمعية الوطنية لأرمينيا، ألين سيمونيان، الموجهة إلى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والوزارة الروسية ككل. 

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