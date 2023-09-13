حدث ليلاً| وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب.. وخناقة شوارع بعد هزيمة منتخب مصر من تونس وديًا

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، يتضمن أهم الأحداث.

وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة من حريق عقار في بورسعيد | شاهد

انقاذ المنطقة الصناعية بالقطامية من كارثة بعد إخماد حريق في مخزن.. صور

عقب الثلاثية |خناقة شوارع بين فيتوريا و الجهاز الفني لتونس

«لما أصحابي يعرفوا إني رجعت سينجل».. آيتن عامر تثير الجدل بالرقص مع الشباب|شاهد

مفاجأة سارة.. تصنيع الأدوية المستوردة في مصر |تفاصيل

حريق بسبب قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية

بسبب ضحايا الإعصار.. الإمارات تضيء برج خليفة بعلم ليبيا