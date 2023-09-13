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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف القاهرة تبرز توجيه السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

  أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب وإعلانه الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام، كشكل من أشكال المواساة والتعازي.

في صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر تعلن الحداد تضامنا مع ليبيا والمغرب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى عددا من قادة القوات المسلحة، أمس، لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمضارين، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المغربية والليبية، معلنا الحداد 3 أيام، كشكل من أشكال المواساة والمشاركة مع الأشقاء.
وتابعت "الأهرام" أن الرئيس أكد أن القوات المسلحة تعمل منذ وقوع الكارثتين، على مدى اليومين الماضيين، بالتنسيق مع الأشقاء في المغرب وليبيا، لتقديم الدعم والمساعدة، بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة الموجودة هناك، مشيرا إلى أنه يعقد هذا اللقاء، للاطمئنان على جاهزية واستعداد القوات المسلحة لتقديم الدعم اللازم جوا وبحرا وبرا، بالنسبة للأشقاء في ليبيا، مؤكدا أن حجم الضرر ضخم للغاية، ويتطلب التكاتف في مثل هذه الظروف الصعبة.

ووجه الرئيس السيسي قادة القوات المسلحة بالتنسيق بين الأفرع الرئيسية، لتقديم كل أشكال التيسير، لإزالة آثار الكارثة، من خلال إرسال أطقم إغاثة، وأطقم إنقاذ، وإنشاء معسكرات إيواء، مؤكدا أن هناك 7 طائرات إغاثة مصرية جاهزة للانطلاق إلى المغرب وليبيا، لتقديم المساعدات الإنسانية للشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس أن ما تقوم به مصر لإزالة آثار الكوارث التي تعرض لها المغرب وليبيا جهد متواضع جدا، وتعبير رمزي لمشاركتهم في آلامهم وأحزانهم، معلنا الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام، كشكل من أشكال المواساة والتعازي، والمشاركة مع الأشقاء.

وتحت عنوان - الرئيس لـ"المنفي": نقف بجانبكم في مواجهة تداعيات الكارثة-، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه، بأن الرئيس أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددا على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، ومتقدما بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

المساندة المصرية

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وفدا عسكريا مصريا برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وصل أمس إلى دولة ليبيا الشقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات.
وأضافت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر وصل ليبيا للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على العاصفة مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجيستي يبدأ بإيفاد عدد (3) طائرات عسكرية تحمل عليها مواد طبية وغذائية وعدد (25) طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. وتؤكد القوات المسلحة تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلسي النواب والشيوخ أعربا عن خالص المواساة والتعازي والتضامن مع كل من ليبيا والمغرب في كارثتي إعصار "دانيال" وزلزال الحوز.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتتح، أمس، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي أطلق، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعد منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أن إطلاق المنتدى يهدف إلى إعلان حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجا لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورا رائدا في تنمية الاقتصاد الأخضر.
 

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