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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس قبل تناولها والأفضل تجنبها.. أطعمة تسبب تقلصات البطن

المغص
المغص

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من تقلصات البطن والانزعاج في الجهاز الهضمي، وقد تكون هذه الأطعمة مختلفة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأطعمة الشائعة التي تسبب اضطرابات المعدة والتقلصات لدى الكثير من الأشخاص. إليك بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن أن تسبب تقلصات البطن بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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الأطعمة الدهنية: الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة والأطعمة المقلية قد تزيد من التقلصات وتثقل الجهاز الهضمي.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية: الأطعمة الحارة والتوابل القوية مثل الفلفل الحار والثوم والبصل قد تهيج المعدة وتسبب تقلصات.

منتجات الألبان: بعض الأشخاص يعانون من حساسية أو تحمل ضعيف لمنتجات الألبان، وقد يسبب تناول الألبان تقلصات وانتفاخ في البطن.

الألياف الغذائية العالية: الألياف الغذائية المفرطة قد تتسبب في تقلصات وانتفاخ في البطن، خاصة إذا لم يعتد الجسم على تلك الكمية العالية من الألياف. قد يشمل ذلك البقوليات والحبوب الكاملة وبعض الخضراوات.

 بعض الأطعمة تزيد من إنتاج الغازات في الجهاز الهضمي، مما يسبب تقلصات البطن والانتفاخ. مثل البقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص) والبصل والكرنب والملفوف.

المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة الاصطناعية قد تسبب تقلصات وانتفاخ في البطن لدى البعض.

يجب أن تكون حساسًا لتفاعل جسمك مع الأطعمة المختلفة وتحاول تحديد الأطعمة التي تسبب لك التقلصات والازعاج. يمكنك محاولة تجنب هذه الأطعمة أو تقليل استهلاكها لتخفيف تقلصات البطن. قد يكون من المفيد أيضًا تتبع نظام غذائي منتظم وتناول الوجبات ببطء ومضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم.

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