الأرصاد الصينية تصدر إنذارا باللون الأزرق.. وتحذيرات من عواصف مطيرة على هذه مناطق

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في البلاد.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المركز إنه اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الخميس، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة أجزاء من آنهوي وجيانغسو وشانجهاي وجيانغشي وتشجيانج وفوجيان وقوانغدونغ وقوانجشي ويوننان.



وتنبأ بأن بعض الأجزاء من المناطق سالفة الذكر ستشهد أمطاراً غزيرة يتجاوز منسوبها 60 ملم في الساعة، مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري، بما في ذلك العواصف الرعدية والرياح القوية.



ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.