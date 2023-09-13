بالحشو والتجميل.. طرق علاج تسوس الأسنان

علاج تسوس الأسنان يعتمد على شدة التسوس ومدى انتشاره في الأسنان.. إليك بعض الخيارات العلاجية المشتركة بحسب ما نشره موقع هيلثي:

علاج تسوس الأسنان

حشوات الأسنان: إذا كان التسوس محدودًا ولم يؤثر على الجزء الداخلي الحساس للسن، فقد يقوم طبيب الأسنان بإزالة التسوس وتعبئة الثقوب بمواد حشوة مثل الراتنجات المركبة أو الأملاح الزجاجية.

تهدف هذه الحشوات إلى استعادة شكل الأسنان ووظيفتها الطبيعية.

الحشوات التجميلية: في حالة تسوس أو تلف سطح الأسنان الأمامي، قد يتم استخدام حشوات تجميلية مثل الفينير (التجميلات الرقيقة الملتصقة) أو اللوحات الخزفية لتحسين مظهر الأسنان وتغطية التسوس.

العلاج اللبي: إذا كان التسوس قد تسبب في تلف العاج الحساس داخل السن ووصول العدوى إلى النسج اللبية، فقد يكون هناك حاجة لعلاج لبي. يتضمن ذلك إزالة العاج المصاب وتنظيف وتعقيم القنوات الجذرية، ثم ملء القنوات الجذرية بمواد خاصة لمنع تكوين العدوى.

العلاج التجميلي: في حالة تسوس شديد أو تلف كبير للأسنان، قد يتطلب الأمر إجراءات علاجية تجميلية مثل التركيبات السنية (التيجان) أو الجسور أو زراعة الأسنان لاستعادة الأسنان المفقودة أو تحسين مظهر الأسنان.

بالإضافة إلى العلاجات المذكورة أعلاه، من المهم المحافظة على صحة الأسنان من خلال ممارسة عادات صحية جيدة مثل التنظيف اليومي للأسنان بواسطة فرشاة الأسنان والمعجون واستخدام الخيط الطبي لتنظيف الفراغات بين الأسنان، كما يوصى بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص وتنظيف الأسنان والكشف المبكر عن أي مشاكل محتملة.