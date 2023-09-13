ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء إعصار ليبيا إلى 23

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا إلى 23، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتانا بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.

وأضاف أن وزارة الخارجية تتابع عبر سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أوضاع جاليتنا في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية بتعازيها الحارة إلى أُسر الضحايا وذويهم وتمنت السلامة للمفقودين