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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاستثمار في السياحة الصحية أبرزها.. تفاصيل 3 اجتماعات لـ«عبدالغفار» ومجموعة أثينا الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، 3 اجتماعات، مع الدكتور جورج أبوستولوبولوس رئيس مجموعة أثينا الطبية، وعدد من ممثلي المجموعة، بمقر مركز أثينا الطبي، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة اليونان.

وفي بداية لقاءاته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولتين المصرية واليونانية، يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات الأخوية، مثمنا الجهود المبذولة منهما في إطار تطور أنظمتهما الصحية.

وأعرب وزير الصحة عن تطلعه لاستمرار مدّ جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

وبحث وزير الصحة، مع الجانب اليوناني، الاستثمار في مجال المنشآت الطبية الخضراء، صديقة البيئة، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات الصحية المصرية الجارية، وجذب الاستثمارات الطبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، بحث مع الجانب اليوناني، التعاون في تبادل الخبرات الطبية، والتدريب، وتبادل المهارات والتعرف على الأنظمة الطبية المتطور باليونان، إلى جانب مناقشة إنشاء كلية طب في مصر، بالتعاون بين البلدين.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير، على أن مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، مضيفا أن الوزير استعرض إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية في مختلف مجالات الصحة العامة، وحملة «100 يوم صحة» وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يضمن للمواطن المصري، الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالمية.

واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الجانب اليوناني فرص التعاون في مجال السياحة الصحية، حيث أكد الجانبان أهمية وضع خطة محددة، وتنظيم الاجتماعات الدورية، للاستثمار في هذا الملف الهام، بالإضافة إلى بحث التعاون في ملف التشخيص «عن بُعد».

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور جورج أبوستولوبولوس رئيس مجموعة أثينا الطبية، دعا وزير الصحة، إلى زيارة المجموعة الطبية، وتفقد المراكز الطبية الحديثة والمتطورة، والتعرف على النظام الصحي اليوناني، ومنظومة العمل في مختلف منشآت وأقسام المجموعة، حيث تفقد الوزير المنشآت الخاصة بعلاج مرضى الأورام، وتفقد المعامل الطبية الحديثة، مضيفا أن الجانب اليوناني، دعا وزير الصحة، لحضور افتتاح الجناح الجديد للمجموعة في شهر نوفمبر المقبل.

ومن جهته، أشاد الجانب اليوناني، بنجاح التجربة المصرية في القطاع الصحي، مؤكدا أن مصر غنية بقدراتها البشرية الماهرة والمتميزة.

كما أعرب عن استعداد اليونان إلى التعاون مع الجانب المصري، وتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي، والتعاون في تنظيم برامج تدريبية متبادلة للفرق الطبية في المصرية واليونانية، لتحقيق أقصى استفادة، وتنمية المهارات والقدرات الطبية.

شارك في الاجتماعات من الجانب المصري، الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، ومن الجانب اليوناني الدكتور فاسيلي أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية، والسيد كريستو أبوستولوبولوس نائب رئيس المجموعة.

يذكر أن مجموعة «أثينا الطبية» تأسست في عام 1984، وحققت نجاحات دولية متميزة في مجال الرعاية الصحية، وتمتلك خبرات واسعة في علاج المرضى الدوليين، والسياحة الطبية.

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