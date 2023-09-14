موسى مصطفى موسى يكشف أسباب عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة

كشف المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد عن أسباب عدم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد مصطفى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن المسألة لا تتمثل فى خوض الانتخابات الرئاسية أو عدم خوضها ، ولكن الأمر يتعلق بمن لديه القدرة على خوض الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الآليات المطلوبة منه.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن الموضوع لا يتمثل فى وجود أسماء قررت خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولكن يجب أن يكون لكل مرشح فى الإنتخابات الرئاسية برنامج واضح ، كما أننا رأينا برنامج الرئيس السيسى والذى بدأ تنفيذه بالفعل بهدف استمراره واستكماله.

وتابع:وبالتالى فإننى أرى أن البرنامج يمثل الالية التى تحدد مدى قدرة كل مرشح على خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولذلك فيجب أن نكون أمام لدينا قوى لديه استعداد للنهوض بالبلد أو يكون لدينا مرشح يرغب فى المنافسة وليس له أى وزن على الأرض.