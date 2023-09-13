روسيا تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الصيني إلى موسكو

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، سيزور موسكو في 18 سبتمبر لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز"،



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في تصريحات بمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى "غير مسبوق".



وأضاف بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين قد يصل هذا العام إلى 200 مليار دولار.

وأشار بوتين إلى أن الغرب يحاول ردع الصين، مؤكدا أنه سيفشل في القيام بذلك.