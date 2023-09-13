10.000 جنيه للجائزة الواحدة.. كيفية التقديم لمسابقة «بطل من بلدنا» للأفلام القصيرة

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر..

قال مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، إن وزارة التضامن أعلنت عن مسابقة “بطل من بلدنا” للأفلام القصيرة؛ وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن مدة الفيلم لا تزيد عن 5 دقائق.

وأضاف مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الوزارة رصدت لتلك المسابقة جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، وقيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، موضحا أن آخر موعد لاستلام الأفلام، هو 25 سبتمبر الجاري.

وأوضح مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، أن المسابقة تنقسم إلى 3 محاور، لافتا إلى أن أىي شاب أو محترف، يستطيع التقديم للمسابقة، من خلال 3 محاور، وهي “التحدث عن قصة نجاح تشكل بطولة في أي مجال”، سواء كان اجتماعيا أو ثقافيا أو فنيا أو علميا أو رياضيا، أو “يتحدث عن بطل من أبطال حرب أكتوبر”، والتحدث عن قصة لصاحب الفيلم نفسه، والمحور الثالث هو “بطل من وحي الأزمات”.