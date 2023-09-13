وزير الزراعة: مصر مستعدة لتقديم المساعدة الفنية وخبراتها إلى غينيا الاستوائية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ تريزا ايفوا اسنجونو- رئيسة مجلس الشيوخ بدولة غينيا الاستوائية، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار رغبتها للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد القصير، أثناء اللقاء، متانة العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية، وذلك في ضوء تأكيد القيادة السياسة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للدول الإفريقية، وخاصة بعد الأزمات المتعددة التي تعرض لها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وتأثير تلك الأزمات على الاقتصاد العالمي وفي القلب منه قضية الأمن الغذائي.

واستعرض "القصير" التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم عرض فيلم مختصر تحت عنوان "مصر أرض الخير"، والذي تناول المشروعات القومية التي قامت بتنفيذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات التوسع الأفقي والرأسي والمزارع المتكاملة للإنتاج الحيواني ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد موارد المياه غير التقليدية، وكذلك محطات الفرز والتغليف، ومراكز تجميع الألبان، وإنشاء الصوب الزراعية، ومشروعات تنمية الثروة الداجنة، ومشروعات الاستزراع السمكي، والذي جعل قطاع الاستزراع السمكي المصري في المرتبة الأولى إفريقيا، وغيرها من المشروعات والجهود الوطنية والتي دشنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

كما أكد "القصير" استعداد مصر لتقديم المساعدة الفنية لتطوير القطاع الزراعي بدولة غينيا الاستوائية الشقيقة وذلك في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، وانشاء الصوب الزراعية، وإدخال الأصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية ، والتعاون في مجالات تحسين الثروة الحيوانية خاصة في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، والاستزراع السمكي، والتدريب ونقل الخبرات مع إمكانية إيفاد خبراء مصريين من مختلف التخصصات الزراعية لنقل الخبرة المصرية فضلا عن التعاون الفني لتطوير استراتيجية الزراعة بدولة غينيا الاستوائية، والعمل على زيادة التبادل التجاري الزراعي للوصول إلى حجم اقتصادي للتبادل التجاري يساهم في حل مشكلة النقل لتقليل تكاليف الشحن،

ومن جهة أخرى، أكد وزير الزراعة أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، هي نموذج للتعاون لصالح الوطن.

وفي بداية كلمتها، أعربت "تريزا"، عن سعادتها؛ لما شاهدته من إنجاز عظيم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تزورها لأول مرة.

وأكدت أن ذلك يثبت قدرات الدولة المصرية في كل المجالات، وخاصة أن ذلك تحقق في سنوات معدودة.

وأعربت عن امتنانها لمًا شاهدته من تطوير في قطاع الزراعة المصري من خلال الفيديو الذي تم عرضه، وما استعرضه الوزير من مشروعات وإمكانيات وتكنولوجيات زراعية حديثة، يتم تطبيقها، ويمكن لغينيا الاستوائية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن التنمية الزراعية تعد أولوية أولى للدولة الغينية في هذا التوقيت، وأنها تتفق تماما فيما طرحه الجانب المصري لتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث تطرقت إلى وفرة الأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة في غينيا الاستوائية، إلا أنها تحتاج للتكنولوجيات الزراعية الحديثة، والتي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة التصديرية منها، ويمكن للجانب المصري المساعدة في هذا الإطار.

وفي نهاية اللقاء، وجه الوزير، العلاقات الزراعية الخارجية، بأن تكون نقطة الاتصال في المتابعة مع الجانب الغيني، من خلال السفارة الغينية بالقاهرة.

كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الزراعة الغيني، على رأس وفد فني، لزيارة مصر؛ للاطلاع على التجربة المصرية في الزراعة، والتباحث حول الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عن الجانب المصري، عدد من قيادات وزارة الزراعة، وعن الجانب الغيني، ممثلي مجلس الشيوخ الغيني، والقائم بأعمال السفارة الغينية بالقاهرة.