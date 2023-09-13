الصرف الصحي بمطروح يكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال

كشف الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادت المحافظة لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، قائلا: “الإجراءات الخاصة بنا بدأت منذ يوم الأحد، وتلقينا التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات المحافظة مساء يوم السبت 9 سبتمبر”.

وأضاف الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم البدء برفع درجة الاستعداد وإرجاء الإجازات إعتبارا من صباح الأحد، موضحا أنه تم نشر المعدات فى الأماكن المختلفة على مستوي محافظة مطروح بدءا من السلوم حتي العلمين.

وتابع الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن العاصفة يوم الاثنين بدأت تصل إلى حدود السلوم وسيوة وبراني، وكانت أمطار خفيفة إلى متقطعة، ورياح محملة بالأتربة.