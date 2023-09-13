ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات ليبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في ليبيا، اليوم الأربعاء.

وذلك بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.



وقال المسؤول الإعلامي محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات في درنة من جراء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة.

وأكد المسئول الليبي تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.