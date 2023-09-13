غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق بفعل الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بغرق عشرات المنازل، وإغلاق العديد من الطرق، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وقالت وكالة "وفا" إن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأضافت أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة، أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية.

يشار إلى أن غرق منازل المواطنين وأحياء مختلفة في مناطق منخفضة بقطاع غزة، يتكرر بشكل سنوي مع هطول الأمطار الغزيرة، بسبب البنية التحتية الضيعفة وعبارات تصريف مياه الأمطار البالية التي هي بحاجة إلى أعمال صيانة دورية، ونتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على القطاع.