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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء خطة تطوير مصرف كتشنر خلال أشهر بتكلفة 79 مليون يورو

اجتماع لجنة مصرف
اجتماع لجنة مصرف كتشنر

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجود تعاون كامل بين وزارته ووزارتي الإسكان والري؛ لتنفيذ مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة والري والإسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، على مستوى مكوناته المختلفة؛ بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع، ويسرع وتيرة تنفيذه.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة في مسار المصرف، والقرى والمدن الواقعة بنطاقة، في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات، والتي تتضمن "إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات، وغلق المقالب العشوائية، وتطوير أنظمة الجمع والنقل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 79 مليون يورو، وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني لذلك، والعمل على تذليل كل التحديات؛ من خلال التنسيق مع المحافظات، والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاث، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ورفع الوعى البيئي للسكان.

شارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

هشام امنة وزير التنمية المحلية

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