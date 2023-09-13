الشباب والرياضة تشارك بورشة عمل لمناقشة التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم أندية السكان

شاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في ورشة عمل بعنوان "نهج شامل للنمو السكاني لتعزيز الخصائص السكانية ومعلومات الصحة الإنجابية وقنوات تقديم الخدمات"، لمناقشة أوجه التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال المرحلة الثانية من المشروع الإيطالي، حيث تمت مناقشة الإنجازات والنتائج الرئيسية وورش عمل حول المقترحات والأفكار المطروحة للمرحلة الثانية.

حضر الورشة كل من منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاءت هذه المشاركة في إطار البدء في التحضير للمرحلة الثانية من التعاون مع الجانب الإيطالي، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة والمجتمع المدني فيما يخص قضايا السكان والصحة الإنجابية، وإيضاح أصول المشكلات المصاحبة لهذه القضايا والبحث عن حلول موضوعية لها، مع الاهتمام الخاص بالعادات التي تؤثر على النساء والفتيات.

تناولت ورش العمل مناقشات حول الشباب والفن والشباب والتكنولوجيا والمجتمع المحلي وريادة الأعمال، ومناقشة الأنشطة المقترحة لزيادة دمج الشباب والفتيات في عملية التنمية المستدامة.

وخلال الورشة، تم استعراض ما تم إنجازه لدمج مفاهيم السكان والصحة في المجتمعات المحلية، والتركيز على دعم النساء والمراهقين والشباب، وتمكينهم بالمعرفة المناسبة لاتخاذ قراراتهم الخاصة بالصحة الإنجابية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، ومناقشة كيفية تعزيز القدرات المحلية المتنوعة لتقديم خدمات عالية الجودة تتناول معلومات شاملة عن خدمات تنظيم الأسرة، واستشارات وخدمات تتكيف مع احتياجات المجتمع.