السيسي يهنئ رئيس جمهورية شيلي بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس جابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية شيلي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية شيلي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.