بعبارات مليئة بالشكر والامتنان.. نص كلمة بوتين الترحيبية بزعيم كوريا الشمالية

ضجت وسائل الإعلام العالمية اليوم الأربعاء، بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في أحدث منشأة إطلاق فضائي في روسيا .

وتبادل الجانبان التحيات الافتتاحية أمام وسائل الإعلام، حيث تحدث كيم عبر مترجم شفوي روسي.

وقال بوتين ، في كلمته الترحيبية بزعيم كوريا الشمالية: "سيدي الرئيس العزيز! يسعدني جدا رؤيتكم ونرحب بكم مرة أخرى في روسيا - هذه المرة، كما اتفقنا، في قاعدة فوستوشني الفضائية".



وتابع: "نحن فخورون بكيفية تطور هذا القطاع هنا، وهذا هو منشأتنا الجديدة، آمل أن تجد أنت وزملاؤك هذا مثيرا للاهتمام".

وأضاف: "يعقد اجتماعنا في وقت خاص جدا. في الآونة الأخيرة، احتفلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمرور 75 عاما على إنشائها وتأسيسها. 75 عاما من إقامة علاقات دبلوماسية بين بلدينا. اسمحوا لي أن أذكركم بأن بلدنا هو أول من اعترف بالدولة المستقلة ذات السيادة - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ثم قريبا جدا سنحتفل بالذكرى السنوية السبعين لانتهاء حرب الاستقلال وانتصار الشعب الكوري في هذه الحرب".

وأكد: "نحن، بالطبع، بحاجة إلى التحدث عن مسائل التعاون الاقتصادي والمسائل ذات الطابع الإنساني.. لدينا الكثير من الأسئلة. أريد أن أقول إنني سعيد جدا لرؤيتك. شكرا لك على قبول الدعوة والقدوم إلى روسيا".

وعندما سأل المراسلون بوتين في وقت سابق عما إذا كانت روسيا ستساعد كيم في بناء الأقمار الصناعية، أجاب: "لهذا السبب جئنا إلى هنا. ويظهر زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اهتماما كبيرا بهندسة الصواريخ؛ كما أنهم يحاولون تطوير الفضاء".

واستطرد الرئيس الروسي: "أعرب عن امتناني لك على إيلاء هذا الاهتمام لزيارتنا إلى روسيا. لعب الاتحاد السوفيتي دورا كبيرا جدا في تحرير بلدنا".

وأكد: "صداقتنا لها جذور عميقة، والآن العلاقات مع الاتحاد الروسي هي الأولوية الأولى لبلدنا "أنا متأكد من أن اجتماعنا سيكون الخطوة التالية لنقل العلاقات إلى مستوى جديد.

من جانبه، كتب كيم في كتاب للزوار: "سيكون المجد لروسيا، التي أنجبت أول فتح للفضاء، خالدا".

وأخبر الزعيم الكوري الشمالي، نظيره الروسي، أن روسيا تخوض حربا مقدسة مع الغرب وأن البلدين سيقاتلان معا ضد "الإمبريالية".

وجاء ذلك خلال لقاء الزعيمان في أحدث منشأة إطلاق فضائي في روسيا، اليوم الأربعاء، حيث تبادلوا التحيات الافتتاحية أمام وسائل الإعلام.

وقال كيم لبوتين عبر مترجم: "لقد صعدت روسيا إلى معركة مقدسة لحماية سيادتها وأمنها ... ضد قوات الهيمنة".

وأكد زعيم كوريا الشمالية: "سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية بكل إمكاناتنا ... وسنكون معا في الكفاح ضد الإمبريالية".