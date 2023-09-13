تضامن النواب تثمن تنظيم "القاهرة" لمسابقة حول دور العمل الأهلى فى مواجهة التحديات

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بإعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر معتبراً هذه المسابقة بمثابة أكبر تشجيع للعمل الأهلى خاصة بعد قرار اللجنة العليا للمسابقة باختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

كما " أشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد الخشت على أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث ، مؤكداً أن هذا الاتجاه المهم من جامعة القاهرة العريقة يتمشى مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع ودعم العمل الأهلى الذى أصبح له دوره الناجح والكبير فى خدمة القضايا الوطنية.

وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى أن هذه المسابقة ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها لتشجيع الشباب وطلاب الجامعات والباحثين على دعم ملف العمل الأهلى خاصة بعد تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلى ، مطالباً من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لمثل هذه الملفات المهمة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أوضح أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.