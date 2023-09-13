عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تثمن تنظيم "القاهرة" لمسابقة حول دور العمل الأهلى فى مواجهة التحديات

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بإعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر معتبراً هذه المسابقة بمثابة أكبر تشجيع للعمل الأهلى خاصة بعد قرار اللجنة العليا للمسابقة باختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

كما " أشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد الخشت على أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث ، مؤكداً أن هذا الاتجاه المهم من جامعة القاهرة العريقة يتمشى مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع ودعم العمل الأهلى الذى أصبح له دوره الناجح والكبير فى خدمة القضايا الوطنية.

وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى أن هذه المسابقة ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها لتشجيع الشباب وطلاب الجامعات والباحثين على دعم ملف العمل الأهلى خاصة بعد تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلى ، مطالباً من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لمثل هذه الملفات المهمة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أوضح أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الجامعات شباب الباحثين العمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

صفقة رابحة..كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

إحصائية جديدة تكشف عن عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

القباج: نجحنا فى خفض أعداد مؤسسات رعاية الأطفال ونعمل على ترسيخ الاستشارات الأسرية

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ