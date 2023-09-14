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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطبات صناعية أو غلق المكان.. احذر هذه الأفعال تعرضك للمساءلة القانونية

مطبات صناعية
مطبات صناعية

يقدم موقع صدى البلد أبرز عقوبات مخالفة قانون المرور بشأن إقامة مطبات صناعية دون ترخيص فيما يلى:

 

عقوبة إقامة مطبات صناعية

حظر القانون في المادة التاسعة عشرة من قانون المرور الجديد إجراءات العبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، إلا بتراخيص من جهات الترخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

وحدد القانون أيضا عقوبات لإنشاء مطبات صناعية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

وجدير بالذكر أن جميع مديريات الطرق والنقل بالمحافظات لديها خطة لإقامة مطبات صناعية بطرق العامة سواء طرق مصر أسوان الزراعي السريع أم غيرها من الطرق  لتقليل السرعات الجنونية والحد من حوادث الطرق الامر الذي يؤكد عدم حاجة المواطن لإنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائي حيث ان المطب الصناعي يتم اقامته علي أسس وضوابط محددة وليس بشكل عشوائي.

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