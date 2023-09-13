مصرع 11 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حريق بـ فيتنام

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين بسبب حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، احتمال ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحريق الضخم الذي اندلع في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وأكدت الوكالة، أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران، ولا تزال فرق الطوارئ تبحث عن المزيد من الضحايا بين الأنقاض.

وأفادت السلطات بأن ما يقرب من 150 شخصًا يعيشون في المبنى المكون من 10 طوابق في منطقة ثانه شوان في هانوي، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت حدوث الحريق.