الزمالك يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمغادرة القاهرة مساء اليوم الأربعاء، والاتجاه إلى تنزانيا استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الفريق الأبيض تدريبه الأخير صباح اليوم على ملعب نادي زد قبل السفر إلى تنزانيا لرغبة الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في خوض المران على ملعب نجيل صناعي بسبب خوض لقاء أرتا سولار على ملعب نجيل صناعي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية، قبل أن يخسر بثلاثية في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.