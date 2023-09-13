الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مرانه الأول في السعودية، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

ووصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى السعودية، مساء أمس الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، وذلك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام مباراة السوبر الإفريقى بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية وتحديدا مدينة الطائف.

ويدخل الأهلي المباراة بصفقته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، بينما يلعب اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفيدرالية.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث جمعت بين الوداد ونهضة بركان المغربيين، وحسمها الأخير 2-0.

ويعد الأهلي أكثر أندية إفريقيا فوزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.