الصحف الكويتية اليوم| إعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب الفيضانات.. بوتين يستقبل كيم في أحدث موقع روسي لإطلاق الصواريخ الفضائية.. ومكارثي يعلن البدء في تحقيق لعزل بايدن

وزير الدفاع يتوجه الى دبي في زيارة رسمية

الولايات المتحدة توصي مواطنيها بتلقي تطعيمات جديدة مطورة ضد «كورونا»

الصين تجدد إنذارا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة

زعيم كوريا الشمالية لبوتين: ندعمكم في الحرب المقدسة ضد الغرب

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أوضحت صحيفة الأنباء ترحيب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بإعلان الاتحاد الأوروبي القاضي بمنح مواطني الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.



قالت صحيفة الوطن إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد توجه هو ووفد مرافق اليوم، إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.



وأشارت صحيفة الراي إلى تشارك الكويت في الدورة الموسمية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة "اليونسكو"، والتي بدأت أولى جلساتها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في العاشر من سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة خمسة عشر يوما.

وفي تصريح بالمناسبة، أشار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة الدكتور محمد الجسار إلى إدراج ثلاثة ملفات للدول العربية في هذا المؤتمر، وهي "محمية عروق بني معارض"، بالمملكة العربية السعودية، و"تل السلطان" في فلسطين، و"ملف جزيرة جربة" في الجمهورية التونسية، والذي تم الإعداد لها في اجتماع لجنة الخبراء العرب الذي استضافته دولة الكويت الأسبوع الماضي.



وذكرت صحيفة القبس أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عاد إلى أرض الوطن مساء أمس، قادماً من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

عربيا وإقليميا،أشارت صحيفة الأنباء إلى استقبال السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بقصر البركة العامر أمس، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وذلك بمناسبة زيارته الخاصة لسلطنة عمان. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين العماني والسعودي الشقيقين.

أفادت صحيفة الراي بإعلان مسؤول ليبي عن إعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا، وذلك بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.

ومن جهتها قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية اليوم، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

دوليا، أبرزت صحيفة القبس وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، تحضيراً للقاء الزعيم الكوري كيم جونغ أون. كما وصل كيم جونغ أون، بالقطار إلى محطة السكك الحديدية في قاعدة فوستوشني الفضائية.

وشكر كيم جونغ أون بوتين على دعوته لزيارة روسيا «على الرغم من جدول أعماله المزدحم».

وقال الزعيم الكوري الشمالي للرئيس الروسي، إن روسيا تخوض حرباً مقدسة ضد الغرب وإن البلدين سيحاربان معا «الإمبريالية».

وأخبر كيم بوتين عبر مترجم: «لقد ارتقت روسيا لقتال مقدس لحماية سيادتها وأمنها... ضد القوى المهيمنة».

وأضاف «سندعم دائما قرارات الرئيس بوتين والقيادة الروسية... سنخوض معا الحرب ضد الإمبريالية».



قالت صحيفة الأنباء إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأميركية من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية. وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير 2021، وفقا لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من 9 صفحات: «لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه».



كما أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الثلاثاء، البدء في فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية مزاعم بارتكابه مخالفات مالية، فيما استنكر البيت الأبيض هذه الخطوة.

وقال مكارثي: «أوجّه لجاننا في مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن»، موضحاً أن رئيس لجنة الرقابة بالمجلس جيمس كومر سيقود التحقيق.

ومن جهته، علّق المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز على إعلان مكارثي بقوله «يحقق الجمهوريون في مجلس النواب مع الرئيس (بايدن) منذ 9 أشهر، ولم يظهروا أي دليل على ارتكاب مخالفات. قال أعضاء حزبه الجمهوري (مكارثي) ذلك».



ذكرت صحيفة الراي أن المراكز الأمريكية وافقت للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على البدء في التطعيم بلقاحين مطورين مضادين للمتحورات الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لجميع الأميركيين البالغين من العمر ستة أشهر فما فوق.

وذكرت المراكز في بيان صدر مساء أمس، انه سيتم توفير اللقاحين اللذين طورتهما شركتا (موديرنا) و(فايزر) خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.



أشارت صحيفة الجريدة إلى تجديد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في البلاد.

وقال المركز إنه اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الخميس، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة أجزاء من آنهوي وجيانغسو وشانغهاي وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي ويوننان.