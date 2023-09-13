خبير: مصر أصبحت مقصدا سياحيا مطلوباعلى الأجندة العالمية| فيديو

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الأقصر وأسوان شهدت تدفق سياحي غير مسبوق خلال فصل الصيف وهذا على غير المعتاد، وهذا التدفق دليل على أن مصر من المقاصد السياحية المطلوبة على أجندة السياحة العالمية.





وأشار “كارم” خلال حواره المذاع ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم داليا أيمن وهند النعساني، اليوم الأربعاء، إلى أن الأقصر وأسوان دخل بها على مدار أشهر الصيف عددًا من الأسواق الجديدة مثل السوق الأسباني والتشيكي، متابعًا أن الموسم السياحي هذا العام سيكون مختلفًا للغاية بسبب تنوع البلاد القادمة لمصر ومنها السوق الهندي والأسباني والألماني والإيطالي والفرنسي ورجوع السوق الياباني أيضًا.

فيما أكد أن مصر أصبح لديها تنوع سياحي كبير في كافة محافظاتها ولم تعد السياحة مقتصرة على أماكن بعينها فقط، مضيفًا أن هذا التنوع سيساعد كثيرًا في تدفق الحركة السياحية إلى مصر خلال الموسم الشتوي.

