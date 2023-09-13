نجلة الراحلة رجاء الجداوي تبكي على الهواء| شاهد

حلت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ضيفة ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، للحديث عن كواليس عالم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي تعد واحدة من قامات الفن المصري.



وعرض البرنامج خلال الحوار فيديو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث تأثرت نجلتها وبكت عندما رأت والدتها.



وفي السياق، كشفت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي ، أصعب موقف مر عليها مع والدتها، قائلة إن علاقتها بوالدتها كانت قوية جدًا وأنها كانت تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بها.



وأضافت أن والدتها دائمًا كانت تهتم بالسلوكيات والدراسة، مؤكدة أنها لا تتذكر موقفًا قاسيًا من والدتها، معقبة: “ كان مستوايا في الدراسة نزل شوية في مرحلة الإعدادي وكانت بتلومني ولكن مش بشدة”.



وتابعت نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي، :" معندناش ضرب في التربية ولكن في صحوبية وتفهم"، متابعة: “الصداقة والثقة أساسا ولكن الأم لازم تكون خط الدفاع الأول عن أولادها لمرحلة عمرية معينة”.