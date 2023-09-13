بعد قرار وزير التعليم.. برلمانية تطالب بقانون رادع يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية

أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها خلال العام الدراسي الجديد؛ تمهيدا للقضاء عليها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جني الأموال على حساب جيوب المصريين

وقالت “العسيلي”ـ لـ"صدى البلد"، إن المعلم يتنازل عن أدائه في المدرسة أو الجامعة الذي يتقاضه عليه راتبًا، ويقوم بالتوجه إلى الدروس الخصوصية التي يبذل قصارى جهده فيها لكي يرهق كيان الأسرة، ويتوسع في عمليات الدروس الخصوصية؛ من أجل جني الأموال على حساب عدد كبير أخرى من الطالب داخل المدارس أو الجامعات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود قانون صارمة يقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن أغلب الأساتذة والمدرسين ضلوا الطريق وخانوا شرف المهنة وتنازلوا عن قدسية العلاقة بينهم وبين طالب العلم، قائلة "الهدف الأسمي للعلم ضاع بسبب الدروس الخصوصية وأين هؤلاء من الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء".