أكل العيش مٌر.. تفاصيل مصرع 6 شباب من قرية التتالية بأسيوط في عاصفة ليبيا

حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية عرب التتالية بمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بعد تأكيد أنباء وفاة 6 شباب من أبناء القرية في أحداث العاصفة دانيال، الذي اجتاح عدد من المدن الليبية

وقال محمود عبدالعظيم أحد أبناء القرية، بأنهم في أعقاب العاصفة حاولوا التواصل مع المقيمين في درنة، ولم يتمكنوا، حتى وردت أنباء عن وفاة 6 شباب بينهم 4 أسرة واحدة:" اسلمان ابراهيم عيد، وعبدالرازق ابراهيم الحمر، وخليل ابراهيم الحمر، واشرف خميس الحمر، واحمد محمد خميس الحمر، ومحمد سيد منازع".



أضاف "محمود" أن الضحايا تم تشييع جثامينهم ودفنهم في دولة ليبيا وذلك في وجود أقاربهم هناك؛ مشيرًا إلى أن الضحايا ذهبوا إلى الأراضي الليبية للبحث عن لقمة العيش

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