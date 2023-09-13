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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح أكثر من 30 ألف شخص من درنة الليبية بسبب الفيضانات

صدى البلد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في نبأ عاجل اليوم الاربعاء، أن :" نحو 30,000 شخص نزحوا من درنة جراء الفيضانات".

أفاد مسؤول ليبي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا، وذلك بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية اليوم، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت أمس، فيما فتح ميناء الزويتينة صباح اليوم.

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