بعد إطلاق 1200 صاروخ عليها.. أوكرانيا: نؤمن البنية التحتية للطاقة ضد ضربات روسيا

أعلن مسؤول أوكراني كبير في مجال الطاقة، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أوشكت على الانتهاء من إصلاحات أنظمة الطاقة الخاصة بها بعد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة في الشتاء الماضي، وهي مستعدة لفصل الشتاء المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس مشغل شبكة الطاقة المملوكة للدولة Ukrenergo، للتلفزيون الوطني: "لقد قمنا بتركيب جميع المعدات التي خططنا لها ونحن مستعدون للأحمال الشتوية".

وقد أسفرت هجمات روسيا المتكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار عن انقطاع التيار الكهربائي المقرر للحد من استخدام الطاقة، مما ترك البلدات والمدن في الظلام لساعات في كل مرة خلال فصل الشتاء.

وقال كودريتسكي إن هناك "خطرا كبيرا" من الهجمات الجديدة على نظام الطاقة في المقاطعة هذا الشتاء، ولكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أصبحت أقوى بكثير الآن.

وقال: "نحن نعرف كيف يتم مهاجمته وسيكون من الصعب جدا على العدو أن يفاجئنا بعد 1200 صاروخ أطلقوها على نظام الطاقة في الشتاء الماضي".

وأوضح كودريتسكي في وقت سابق من هذا العام إن الإصلاحات السريعة والمعدات التي أرسلها شركاء كييف الغربيون ساعدت السكان والشركات على التكيف.

وقال إن وتيرة الإصلاحات هذا العام كانت أسرع بست إلى سبع مرات من متوسط وقت الإصلاحات قبل حرب روسيا الشاملة في فبراير 2022.

تلقت أوكرانرجو بالفعل حوالي 900 مليون يورو (984 مليون دولار) في شكل تمويل أجنبي للمساعدة في الإصلاحات، وتبحث الشركة عن تمويل إضافي لموسم الشتاء المقبل.