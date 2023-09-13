لافيروف: روسيا لن تسمح بعد الآن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافيروف، اليوم الأربعاء، إنه تم تبني العقوبات الدولية السابقة ضد كوريا الشمالية في بيئة جيوسياسية مختلفة تماما عن الوضع الحالي.



وأضاف لافيروف في لقاء تليفزيوني نقلته روسيا اليوم : "في تلك الفترة، كانت هناك مشاكل في بدء الحوار والمناقشات الجادة في مجلس الأمن الدولي، ولكن بعد اعتماد القرار الأخير (كان ذلك في عام 2017)، قلنا بحزم أنه لن يكون هناك المزيد من العقوبات ضد كوريا الشمالية، واتخذ شركاؤنا الصينيون نفس الموقف".



وأكد لافروف أن الدول الغربية كانت قد وعدت بأن يتم بالتوازي مع مسار العقوبات، تنفيذ المسار السياسي وحل القضايا الإنسانية في كوريا الشمالية.

واضاف أن بعد ذلك تبين أن هذه الضمانات والوعود كاذبة، وهذا التنصل من الوعود يؤدي إلى إفشال محاولاتها لإصدار قرار ضد كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن الدولي.

وذكر لافروف، بأن الولايات المتحدة رغبت بتمرير قرار دوري لمجلس الأمن الدولي حول العقوبات ضد كوريا الشمالية، لكن روسيا لم تسمح بذلك.