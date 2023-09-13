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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"معلومات الوزراء" يكرم طلاب الجامعات وشباب الخريجين بعد انتهاء فترة تدريبهم

صدى البلد

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتكريم عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المتميزين بعد انتهاء برنامج التدريب العملي الصيفي لهم لعام 2023 بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بإجمالي 143 متدرباً (66 طالباً جامعياً و77 من شباب الخريجين).


وأوضح المركز أن تدريب هؤلاء الخريجين والطلاب يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز لخدمة وتنمية المجتمع وإعداد شباب واعي وناضج قادر على الدخول والمنافسة في سوق العمل.


وأضاف المركز أن التدريب يساعد على تأهيل الطلاب للوصول إلى مستويات عالية في التحصيل والتفوق الدراسي، بالإضافة الي إكسابهم ‏العديد من المهارات التي تجمع بين الإطار النظري والتطبيقي في التخصصات المختلفة، وإكسابهم المعارف والمهارات في بيئة عمل فعلية، لافتاً إلى أن التدريب العملي يشكل حافزاً أيضاً لغرس قيم الالتزام بالعمل والإبداع والابتكار وتأهيلهم لسوق العمل وزيادة قدرتهم على التواصل والعمل الجماعي.


وفي ختام الفعاليات أعرب شباب الخريجين وطلاب الجامعات، عن سعادتهم بتكريم المركز لهم واستفادتهم طوال فترة تدريبهم واكتسابهم المهارات التطبيقية والتي من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، مشيدين في الوقت نفسه بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية، وهو ما ظهر من خلال عروضهم التقديمية التي تم عرضها أثناء الاحتفالية بإجمالي 29 عرض تقديمي عن أوجه الاستفادة من البرنامج التدريبي وأهم المخرجات والتكليفات الخاصة بالمركز. 


الجدير بالذكر أن هؤلاء الخريجين والطلاب ينتمون لتخصصات مختلفة مثل الاقتصاد، السياسة، الإحصاء، الإعلام، القانون، المكتبات والوثائق، علوم الحاسب، التصميم الجرافيكي، التسويق الالكتروني، الاتصالات والشبكات، نظم المعلومات، التسويق وغيرها، وقد تم تدريبهم في 7 محاور رئيسة متمثلة في (محور المعلومات والبيانات-محور التواصل المجتمعي-محور شئون مكتب رئيس المركز-محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز-محور دعم القرار-محور التكنولوجيا والمشروعات-محور رئاسة المركز)، موزعين علي إدارات المركز المختلفة وعددهم (28) ادارة وهم متابعة وتقويم السياسات، استطلاع وبحوث الرأي العام، القضايا الاستراتيجية، التصميم الجرافيكي والمطبوعات، المرصد الاعلامي، الاتصالات والشبكات، المكتبة، المكتب الفني، الموارد البشرية، موارد البيانات، الشئون القانونية، والبحث والتطوير، النشر الرقمي، ونظم معلومات، وقواعد البيانات، وحدة علوم البيانات، والقضايا الاقتصادية، والجودة، ومحور المعلومات، محور دعم القرار، وتحليل المعلومات والبحوث، والعلاقات العامة والمراسم، والمتابعة الخارجية، الجودة، وحدة دراسات نغير المناخ، القضايا الافريقية، الاتصال المجتمعي، الخدمات الاحترافية، التعاون الدولي.

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