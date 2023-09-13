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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات حكومية لدعم ملف النباتات الطبية لجلب العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل

صدى البلد

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع بعض مصنعى النباتات الطبية والعطرية بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتدعيم هذا الملف.

وخلال الاجتماع، أكد القصير ضرورة بحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها، وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي، وأيضاً في زيادة دخول مزارعي هذه النباتات، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية وخلافه.

وكلف وزير الزراعة، قيادات الوزارة بعرض ملف كامل عن هذا القطاع والتحديات التي تواجهه وكيفية تدعيم هذه الصناعة حتى تسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وكذلك جلب العملة الأجنبية بجانب توفير فرص عمل.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة تذليل وحل كل المشاكل والمعوقات المرتبطة بقطاع الطبية والعطرية سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.

وكان وزير الزراعة سبق وعقد اجتماعا مع جميع المعنيين من الوزارة بقطاع النباتات الطبية والعطرية لبحث كيفية النهوض به. 

ووجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية إلى ضرورة العمل على دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية فى مصر وزيادة الإنتاج منها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.

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