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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح تشغيل وإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد لتحالف الغرابلي-ثري إيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 مكرر "هـ" الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2023، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 2023.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021.

وبناء على ما عرضه وزیر النقل، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر الآتي:

"المادة الأولى"

يمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تحالف شركتى "الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، وثرى إيه إنترناشيونال للنقل"، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه.

"المادة الثانية"

تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

"المادة الثالثة"

تكون أسس تسعير الخدمة المقدمة من صاحب الالتزام على النحو الآتي:

1- التسعير على أساس خصائص البضاعة "كثافة البضاعة".

2- التسعير على أساس خصائص العميل "الحجم النسبي للعميل".

3- التسعير على أساس خصائص الرحلات الوقت – كم".

4- التسعير على أساس الخدمة المكملة "التحميل والتفريغ".

5- التسعير على أساس الحزم "خدمة من الباب إلى الباب".

6- التسعير على أساس موسمى.

"المادة الرابعة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

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