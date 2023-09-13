المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد النازحين من السودان لأكثر من 5 ملايين

أفاد نبأ عاجل بأن المنظمة الدولية للهجرة اعلنت ارتفاع عدد النازحين من السودان.

ووصل عدد النازحين من السودان إلى أكثر من 5 ملايين وربع المليون.



كانت مجموعة متطوعة محلية قالت إن ما لا يقل عن 40 مدنياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في غارة جوية على سوق في جنوب الخرطوم، ما يمثل أكبر عدد من القتلى في حادث واحد منذ بدء الحرب في السودان في أبريل.

تكثفت الضربات الجوية والمدفعية على المناطق السكنية مع اقتراب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من الخمسة أشهر دون أن يعلن أي من الطرفين النصر أو يظهر أي علامات ملموسة على مواصلة الوساطة.

قال شاهد للهجوم لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن طائرات بدون طيار نفذت سلسلة من الغارات الجوية صباح الأحد على جنوب الخرطوم، وهو حي كبير بالمدينة تشغله قوات الدعم السريع بشكل رئيسي.