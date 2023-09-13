بنك البركة يتوسع فى نشاطه المجتمعي بمصر ويفتتح فرعا جديدا بدمياط

ضمن استراتيجية بنك البركة ، الهادفة إلى توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في كافة محافظات الجمهورية، قام البنك بافتتاح فرعه الجديد في محافظة دمياط وذلك بهدف تعزيز تواجده في محافظات الدلتا بخلاف فروعه الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية.

ويستمر البنك في ترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية ، من خلال إطلاق قافلة طبية في محافظة دمياط، وتم من خلال هذه القافلة تقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظة، والتي ستشمل خدمات التشخيص والعلاج وتوفير النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة لأبناء المحافظة.

وتعكس هذه المبادرة الالتزام الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.

وتُظهِر هذه الخطوة الحرص على تحقيق رؤيته الاستراتيجية في الانتشار في أرجاء البلاد تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملائه، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك البركة.