عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك البركة يتوسع فى نشاطه المجتمعي بمصر ويفتتح فرعا جديدا بدمياط

صدى البلد

ضمن استراتيجية بنك البركة ، الهادفة إلى توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في كافة محافظات الجمهورية، قام البنك بافتتاح فرعه الجديد في محافظة دمياط وذلك بهدف تعزيز تواجده في محافظات الدلتا بخلاف فروعه الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية. 

ويستمر البنك في ترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية ، من خلال إطلاق قافلة طبية في محافظة دمياط، وتم من خلال هذه القافلة تقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظة، والتي ستشمل خدمات التشخيص والعلاج وتوفير النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة لأبناء المحافظة.

وتعكس هذه المبادرة الالتزام الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.

وتُظهِر هذه الخطوة الحرص  على تحقيق رؤيته الاستراتيجية في الانتشار في أرجاء البلاد تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملائه، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك البركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد: عرض نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالجناح المصري بـcop28 بالإمارات

رئيس فيفا: مصدوم بسبب ضحايا فيضانات ليبيا ومنهم لاعبي كرة القدم

هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين لتركيب صمامات القلب بتقنية «TAVI»

تحذير.. ضبط وتحريز قطرة شهيرة في الأسواق

على اليابان التوقف.. روسيا تعرب عن قلقها البالغ من تصريف مياه فوكوشيما

مجمع اللغة العربية يدرج كلمة "تِرِنْد" لمعجم الألفاظ والمعاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ