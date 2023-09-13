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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 وفيات وإنقاذ 21 شخصاً في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم محكمة صفاقس بتونس فوزي المصمودي، اليوم الأربعاء، إن 3 أطفال وامرأة لقوا حتفهم، بينما إستطاعت السلطات إنقاذ 21 شخصاً، وذلك بعد غرق قارب مهاجرين قبالة مدينة صفاقس التونسية.

وأضاف المسئول التونسي أن جميع المهاجرين تونسيون.

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كانت قد أفادت صحيفة هسبريس بأن دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية المغربية اعترضت،  في عرض ساحل الداخلة، قاربا كان يقل 75 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري  أن القارب انطلق يوم 12 أغسطس الجاري من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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